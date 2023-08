Australie: Un grand requin blanc arrache la jambe d’un surfeur

Un drame est survenu vendredi matin sur une plage de Port Macquarie (Nouvelle-Galles du Sud). Toby Begg, 44 ans, était en pleine session de surf avec six acolytes quand il a repéré un grand requin blanc d’environ 4 mètres. L’Australien a alors pris une vague pour retourner au bord de l’eau, mais il n’a pas réussi à se mettre debout sur sa planche et l’animal l’a attaqué. Selon les autorités, le malheureux a lutté avec le squale pendant une trentaine de secondes lors d’une attaque «soutenue et prolongée».