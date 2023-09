L'Australie échoue en voulant sauver les abeilles d'un acarien

Le gouvernement a admis mercredi que son plan d’éradication de 100 millions de dollars australiens (58 millions de francs) n’a pas permis d’empêcher la propagation de ce parasite et a appelé les apiculteurs à se préparer à vivre avec. «Le récent pic de nouvelles contaminations montre clairement que le Varroa est présent depuis plus longtemps qu’on ne le pensait et qu’il est plus répandu», ont déclaré les autorités dans un communiqué.