Un réseau pédocriminel démantelé en Australie avec l’aide du FBI

Le réseau a pu être démantelé dans le cadre d’une enquête internationale plus large menée par le FBI, la police fédérale des États-Unis où 79 personnes avaient déjà été mises en accusation. Cette enquête au long cours avait fait les gros titres en 2021 lorsque deux agents du FBI, Daniel Alfin et Laura Schwartzenberger, avaient été tués par balle et trois autres policiers blessés au cours d’une perquisition dans un appartement de Sunrise en Floride.