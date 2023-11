Australie: Un surfeur vu «dans la gueule d’un requin» recherché

Le corps de la victime demeure introuvable depuis que le prédateur marin l’a pris pour cible mardi près de Granites Beach, un spot très connu des surfeurs, dans l’État d’Australie-Méridionale, a déclaré la police. «Le corps de l’homme n’a pas encore été retrouvé et les recherches ont repris tôt ce matin», a indiqué la police dans un communiqué.

Ian Brophy, un surfeur de 70 ans qui se trouvait sur les lieux au moment de l’attaque, a raconté comment, alors qu’il allait entrer dans l’eau, quelqu’un a crié: «requin!» selon un média local. «En me retournant, j’ai vu le requin se jeter (sur la victime) et mordre», a-t-il déclaré au journal «The Advertiser» d’Adélaïde.

Ian Brophy a affirmé avoir vu le prédateur «passer par-dessus (la victime), la mordre et l’entraîner sous l’eau, puis plus rien pendant une minute ou deux, du sang partout, et enfin la planche surgir».