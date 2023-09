Australie: une journaliste nomme son fils Vive la Méthamphétamine

Kristen et son mari avaient pourtant fait exprès de choisir un prénom qui, à coup sûr, serait rejeté par l’état civil.

La journaliste cherchait notamment à savoir quel était le prénom que les autorités attribuaient par défaut à un nouveau-né si celui choisi par les parents était refusé. Ne parvenant pas à obtenir de réponse claire du service de presse concerné, l’Australienne a décidé de faire elle-même le test: sa grossesse arrivait à son terme. Kristen et son mari se sont donc amusés à chercher un prénom suffisamment «scandaleux» pour qu’il soit, à coup sûr, rejeté par les autorités. «Nous étions certains que Methamphetamine Rules serait refusé, et qu’ainsi j’allais enfin savoir quel prénom l’état civil attribue», raconte la journaliste à news.com .

Autant dire que le sang de Kristen n’a fait qu’un tour lorsque le formulaire d’inscription portant cet improbable prénom a été accepté sans aucun problème. Des semaines plus tard, l’Australienne a reçu le coup de grâce par la poste: le certificat de naissance de son fils portait bel et bien le prénom Methamphetamine Rules. «Je ne comprends pas comment ça a pu passer. Je me demande si quelqu’un était surmené ou si le système était automatisé. Ou alors ils ont cru que Méthamphétamine était un prénom grec», ironise la journaliste.