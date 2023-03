Elections à Genève: «Autant d’incertitudes, je n’avais jamais vu ça»

1 / 3 Les élections au Grand Conseil genevois, ainsi que le premier tour du Conseil d’État, auront lieu ce dimanche 2 avril. Marvin Ancian/20min Membre du Parti socialiste, Liliane Maury Pasquier a été élue de 1995 à 2007 au Conseil national, qu’elle a présidé de novembre 2001 à novembre 2002. Toujours sous la Coupole fédérale, elle a ensuite siégé au Conseil des États, de 2007 à 2019. TDG Membre du Parti libéral, Claude Haegi a été conseiller d’État de 1989 à 1997. Il dirigeait le Département de l'intérieur, de l’agriculture et des affaires régionales. Il préside aujourd’hui la Fondation pour le développement durable des régions d’Europe (FEDRE). TDG

Multiplication des listes nées de divisions internes, à droite comme à gauche, défiance face aux partis traditionnels et à «l’establishment», nombre record de candidats… Un mot désigne le climat à l’aube des élections cantonales, dimanche: incertitude. C’est le qualificatif martelé par deux anciennes figures politiques du canton. Observateurs attentifs des affaires publiques, mais détachés des combats partisans, l’ex-conseillère nationale et aux États Liliane Maury Pasquier (PS), ainsi que l’ancien conseiller d’État libéral Claude Haegi avouent «ne jamais avoir vu pareille configuration. Il est très difficile de dire qui va gagner et qui va perdre.»

L’ordre établi contesté

Le nombre de listes (12, un record), dont plusieurs très proches idéologiquement, va forcément disperser les voix. Avec un quorum de 7%, soit le pourcentage minimum requis pour entrer au Grand Conseil, les «petites» formations en lice risquent bien de ne jamais s’asseoir sur les bancs du Parlement. Mais ce n’est pas une certitude absolue, selon Liliane Maury Pasquier. «Dans un monde qui ne met plus en valeur le compromis mais valorise le clash et la critique, ces formations construites sur la méfiance, voire l’opposition aux partis traditionnels attirent un électorat qui juge négativement les politiciennes et politiciens actuels et leur gestion.»

La socialiste nuance cependant son propos. «En cette période de crises majeures – inflation, réchauffement climatique, guerre en Ukraine –, tout le monde cherche à se rassurer. Un rôle que les partis établis peuvent endosser, car ils ont de l’expérience et les gens connaissent leurs priorités.» Claude Haegi abonde: «Les «sachants» de tous bords passent beaucoup de temps à critiquer, sans offrir une vision d’avenir; cela ne passe pas forcément auprès de la population. Les partis traditionnels gardent un socle important.»

Valse des sièges

Ainsi, pour nos deux experts, le PLR, le PS, les Verts et très probablement Le Centre ainsi que l’UDC conserveront une députation. Quant à savoir combien ils auront d’élus, c’est une autre histoire. «La disparition probable au Grand Conseil de l’extrême gauche divisée, peut-être du MCG, conjuguée à une possible arrivée des Vert’libéraux, va rebattre les cartes et largement redistribuer les sièges. La force des uns dépendra beaucoup de la faiblesse des autres.»

Électorat volatil

Pour ajouter à la confusion, il faut aussi prendre en compte une nouvelle donne, appuie Claude Haegi. «Avant, certains thèmes étaient vus comme l’apanage quasi exclusif d’une formation ou d’un bord politique. Ce n’est plus le cas. Regardez la question climatique: pratiquement tout le monde en a fait une priorité. Dès lors, le citoyen concerné par l’environnement ne vote plus forcément pour les Verts.» L’électorat serait donc plus volatil aujourd’hui.

Nom ronflant pas suffisant

Enfin, la notoriété de certains candidats à la tête de listes nouvelles, a priori minoritaires, ou en danger, va-t-elle influer sur les résultats au Grand Conseil? «À droite comme à l’extrême gauche, il y a des ego actifs en politique depuis longtemps qui refusent que le monde se passe d’eux, sourit Liliane Maury Pasquier. Certes, ils attirent indéniablement des voix, mais un nom seul ne suffit pas à assurer une place à un groupe entier au Parlement.»