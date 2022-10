Auteur d’une fusillade dans un lycée, un ado plaide coupable

États-Unis : Auteur d’une fusillade mortelle dans un lycée, un ado plaide coupable

Un adolescent américain, qui a tué l’an dernier quatre élèves dans son lycée avec une arme offerte par ses parents, a plaidé coupable, lundi, à Pontiac (Michigan) et encourt la prison à vie. Ethan C., 15 ans au moment des faits, avait reçu le pistolet Sig Sauer calibre 9 mm comme cadeau de Noël anticipé. Fait rare, ses parents, accusés de négligence et d’avoir ignoré les signes avant-coureurs de son passage à l’acte, ont été inculpés pour homicide involontaire et devraient être jugés l’an prochain.