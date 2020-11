De quoi parle ce titre? Je suis tombé amoureux en novembre 2019. Cette relation a duré jusqu’en mai. À la rupture, j’étais triste et déprimé. J’ai écrit cette chanson trois jours après avoir rompu. Les paroles et les sentiments sont donc très authentiques.

En tant qu’artiste, comment avez-vous vécu la pandémie?

Comme d’autres, on a annulé beaucoup de concerts. On a perdu aussi beaucoup d’argent, mais ce n’est pas le plus important. La scène me manque tellement. Je suis en train de construire une relation à distance avec mes fans. Je vois toujours le positif. La vie a changé, alors changeons de stratégie. Si je ne peux plus faire de concerts, alors je vais sortir davantage de titres.