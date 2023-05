Genève: Autiste et sous curatelle, il est privé du bonus offert par sa commune

Un subside de 600 francs offert par la commune? Tous les habitants de Chêne-Bougeries y ont eu droit cette année, profitant de comptes excédentaires et de la volonté du Conseil administratif d’aider ses habitants à faire face à l’inflation. Cependant, un jeune homme, autiste et placé sous curatelle, en a été privé. Bien qu’il vive chez sa maman à Chêne-Bougeries, Sébastien est placé sous le régime de curatelle de portée générale. Ainsi que révèle la «Tribune de Genève», il est officiellement domicilié en Ville de Genève, au bureau du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. Une absurdité administrative qui énerve profondément la mère du jeune homme.