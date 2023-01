Sécurité : Automates à verbaliser: la base légale fait souvent défaut

Les polices cantonales surveillent et amendent les automobilistes au moyen de systèmes numériques automatiques. Mais la base légale manque souvent.

La police met au point depuis des années des systèmes de recherche automatique de véhicules afin de pouvoir sanctionner systématiquement les automobilistes en infraction. Les numéros de plaques sont scannés à l’insu des conducteurs et analysés dans des bases de données, par exemple avec le système d’information Schengen. Dans le jargon technique, le système est appelé Automated Vehicle Finding and Traffic Monitoring (AVF).

Sauf que l’utilisation de ces automates est sujette à caution, comme l’écrit la «NZZ». Ainsi, en Argovie, une rue réservée aux riverains a été équipée d’une caméra AVF. Un véhicule s’engageant dans cette rue était scanné et comparé à une base de données. Pour les véhicules sans autorisation d’accès, le système prenait automatiquement une photo et les conducteurs étaient bûchés. Il y a un an, un tribunal a mis fin à cette pratique. Les caméras AVF ont dû être désinstallées jusqu’à ce qu’une base légale soit votée. Des décisions de justice similaires à celle d’Argovie ont été rendues dans d’autres cantons, par exemple à Bâle-Ville, où un motard a été acquitté il y a deux ans de plusieurs délits routiers pour avoir été filmé sans autorisation par la police.