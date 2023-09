Automobile: Joe Biden apporte un soutien historique aux ouvriers en grève

«Très fier»

Pour cette première historique, Joe Biden est allé à la rencontre de grévistes devant un site du constructeur GM à Belleville. «J’espère que sa venue et son soutien nous aideront, il montre aux entreprises que nous avons l’appui du président et avec un peu de chance elles accepteront un accord rapidement», a estimé Kristy Zometsky, 44 ans dont neuf à travailler dans cette usine, après avoir salué le démocrate de 80 ans. «Qu’il prenne position publiquement et dise soutenir notre cause est très important», a ajouté Curtis Cranford, 66 ans, qui se présente néanmoins comme électeur républicain, «à cause de l’immigration et de l’avortement».