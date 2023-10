Automobile: La Californie suspend les véhicules autonomes de Cruise

Bardés de caméras et de lidars (des lasers de détection), les taxis électriques autonomes de Waymo (Google) et Cruise (photo) ont investi San Francisco depuis l’année dernière.

L’agence chargée des véhicules à moteur en Californie (DMV) a notifié à la filiale de General Motors (GM) qu’elle «suspendait les permis de déploiement de véhicules autonomes et d’essais sans conducteur de Cruise, avec effet immédiat», d’après un communiqué. Le DMV évoque un «risque déraisonnable pour la sécurité publique», et précise qu’il n’y a «pas de délai fixe pour la suspension».

Accident avec une piétonne

La filiale de GM note que «le conducteur humain responsable de l’accident n’a pas été retrouvé». Contactée par l’AFP, Cruise a confirmé «mettre sur pause» ses opérations à San Francisco. «Nous développons et déployons des véhicules autonomes dans le but de sauver des vies», a souligné un porte-parole dans une réaction officielle.

«Chauffard»

«Dans l’incident examiné par le DMV, un chauffard a tragiquement heurté le piéton et l’a propulsé sur la trajectoire du véhicule autonome. (Celui-ci) a freiné agressivement avant l’impact et, parce qu’il a détecté une collision, il a tenté de se ranger pour éviter d’autres problèmes de sécurité», a détaillé le porte-parole. Il a précisé qu’une analyse était en cours pour «identifier les améliorations possibles de la réponse du véhicule autonome à ce type d’événement extrêmement rare».

Bardés de caméras et de lidars (des lasers de détection), les taxis électriques autonomes de Waymo (Google) et Cruise ont investi San Francisco depuis l’année dernière, suscitant des débats de plus en plus intenses sur les progrès qu’ils apportent et les risques qu’ils présentent. En août, l’agence californienne des Transports avait accordé la permission aux deux entreprises d’étendre leurs services payants dans la ville.