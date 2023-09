Automobilisme: GP Explorer 2: la course des stars d'internet fait un carton

Record d'audience sur Twitch en France battu par le GP Explorer 2: la deuxième édition de la course des stars d'internet a fait vibrer samedi aussi bien les sponsors que la «génération Z», venue en masse sur le circuit du Mans et devant les écrans.

Diffusé en direct sur la plateforme de streaming, la course qui a vu s'affronter une vingtaine de créateurs de contenus sur des Formule 4, dont le youtubeur Squeezie ou le rappeur SCH en invité, a enregistré un record d'audience en France avec un pic à plus de 1,3 million de personnes, contre un million lors de la première édition.

Avant même le début de la course remportée par le youtubeur Depielo, point d'orgue d'un événement qui a duré plus de dix heures, tout a été scénarisé comme un événement sportif de grande ampleur, avec des moyens de production dignes d'un grand prix professionnel.

Essais libres, visites des stands, boutiques de souvenirs, animations en tout genre assurés par les nombreuses marques parrainant l'événement, des écuries aux couleurs d'un sponsor majeur, et même des selfies avec les pilotes pour les plus chanceux d'un public mixte composé dans la grande majorité de jeunes de moins de 30 ans.

Parmi les têtes d'affiche: des célébrités françaises d'internet cumulant les millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, à commencer par Squeezie, instigateur de cette course aux plus de 18 millions d'abonnés sur YouTube, ou encore Gotaga, Mister V, Seb, Billy, ou Maghla, l'une des streameuses les plus suivies de France avec 800’000 abonnés sur la plateforme de diffusion Twitch.