Automobilisme : Lena Bühler: «Une des saisons les plus enrichissantes pour moi»

Lena Bühler, deuxième de la 2e course à Austin, le 21 octobre. Getty Images via AFP

Deuxième place du classement général, 13 podiums dont deux victoires. La Vaudoise Lena Bühler, 26 ans, a crevé l’écran à l’occasion de la première saison de F1 Academy, un championnat de Formule 4 réservé aux femmes, dont l’objectif est de «développer et préparer les pilotes féminines à accéder à des niveaux plus élevés».

Organisée par Formula One Group, qui dirige la discipline reine, la compétition comptait 21 courses prévues en sept week-ends. Victorieuse à Barcelone et à Monza, la pilote de Valeyres-sous-Montagny, qui roulait pour ART Grand Prix, revient sur cette année riche en succès.

– Lena Bühler, vous venez de terminer la première saison de F1 Academy. Comment est-ce que cela s’est passé?

– Très bien. C’était une bonne saison, on a bien progressé avec l’écurie, qui vivait ses débuts en F4. Personnellement, j’ai été très régulière tout au long de l’année. Et je suis celle qui a décroché le plus de podiums (ndlr: 13, dont deux victoires, à Barcelone et à Monza).



– Quel bilan tirez-vous de cette expérience?

– C’était une bonne initiative de Susie Wolff et de la F1 Academy de lancer cette compétition féminine. Surtout en ayant la F1 comme sponsor. En termes de visibilité, cela nous a beaucoup aidées. Avoir des teams qui roulent en F2 et F3, c’est aussi très bien pour l’expérience. À un niveau personnel, c’était vraiment une des saisons les plus enrichissantes pour moi. Je n’en retire que du positif.

– Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de cette aventure?

– Dur à dire, il y avait du bon à prendre dans chaque course. Évidemment, c’est toujours mieux quand il y a une victoire à la clé. Comme à Barcelone, pour ma première victoire. C’était une grande joie, tant pour moi que pour l’écurie. Cela donne de la confiance, quand on est performant du début à la fin, des qualifs jusqu’au dernier tour.

– Sur quel point avez-vous le plus progressé?

– Apprendre à gérer le rythme quand on part en première position sur une grille. Mais je pense avoir progressé sur tous les niveaux en piste. Et travailler avec une équipe différente, c’est intéressant



– Qu’est-ce qui a manqué pour finir première?

– C’était la première année pour ART, donc on est parti avec un déficit par rapport à d’autres écuries, comme Prema Racing, notre principal rival. On avait moins d’expérience et cela s’est ressenti sur le début de saison. Vainqueur du championnat, Marta Garcia avait déjà pris beaucoup d’avance après sur les deux premiers meetings.

– Comment était l’ambiance dans le paddock?

Il y avait une bonne ambiance. Malgré les rivalités, on s’entendait bien. Tant sur le circuit qu’en dehors du circuit, il y avait beaucoup de respect. C’était agréable comme climat.

– Est-ce qu’il y avait beaucoup de spectateurs?

– Lorsqu’on courrait pendant les week-ends de F1, comme à Austin, il y en avait beaucoup. Cela met de l’adrénaline en plus, c’est plus excitant. Mais lorsqu’il n’y avait pas d’autres courses au programme, il n’y en avait presque pas.

– Et maintenant, quelle est la suite pour vous?