Un automobiliste de 23 ans a été flashé à 156km/h sur un tronçon limité à 80km/h, mercredi après-midi à Bussy (FR). Son véhicule a été séquestré et son permis saisi, indique la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué.

Le conducteur, établi dans le canton de Fribourg, a été interpellé à son domicile. S’agissant d’un cas Via Sicura, il a été conduit au poste et auditionné en présence d’un avocat, et sera dénoncé à l’autorité compétente.