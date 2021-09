Valais - Automobiliste grièvement blessé dans une violente sortie de route à Lens

Ce mardi, vers 6h50, un automobiliste circulait au volant d’une voiture de livraison sur la route de Granges, à Flanthey (VS), en direction de la plaine. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, son véhicule a quitté la route, avant de chuter sur la chaussée en contrebas et de terminer sa course sur le toit.