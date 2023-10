Automobiliste légèrement blessé après une sortie de route à Ollon

Vendredi, en milieu de matinée, un automobiliste circulait à Ollon, sur la route menant à Villars (VD) lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule et fait une chute d’une dizaine de mètres en contrebas. Mais un élan de solidarité n’a pas tardé. «Mon compagnon a descendu le talus pour aider le conducteur à sortir du véhicule. Deux hommes avaient déjà brisé la vitre, raconte une jeune femme, arrivée sur les lieux peu après l’accident. Le chauffeur était un peu blessé à la tête mais il était conscient. Il a remonté la pente et quelqu’un l’a pris en charge dans sa voiture, avant que la police et l’ambulance n’arrivent.»