États-Unis: La juge ne poursuit pas un policier, fâchant le procureur

Larry Krasner, réputé être engagé à gauche et en lutte contre les violences policières, a promis de «réintroduire toutes les poursuites pénales, meurtre compris, contre l’accusé». Le 8 septembre, il avait annoncé l’inculpation pour «meurtre» et «homicide volontaire» de Mark Dial, un policier de 27 ans qui s’était livré à la justice, mais avait été laissé en liberté.

«Putain, je vais te tirer dessus»

Les images brutes, rendues publiques à la demande de la famille de la victime, âgée de 27 ans, étaient tirées de la caméra piéton de Mark Dial. On voyait d’abord les deux policiers dans leur voiture, suivant celle de la victime avant que les deux véhicules s’arrêtent côte à côte et que les policiers s’approchent, à pied et armés, de la portière conducteur de la berline de la victime.

Le son et des images saccadées montraient un homme crier «putain, je vais te tirer dessus» et faire feu à six reprises sur la vitre avant, remontée, de la voiture d’Eddie Irizarry. On voyait ensuite les deux officiers tourner autour du véhicule, l’un d’eux pointant toujours son arme, ouvrant les portières, sa caméra filmant la victime en sang et agonisant sur son siège.