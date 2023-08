Rentrée scolaire: campagne pour protéger les enfants sur la route

«Arrêtez-vous pour les écolier∙es» est le mot d’ordre de la campagne nationale de sécurité routière lancée par l’ATE et Mobilité piétonne Suisse

La semaine prochaine sonne la rentrée scolaire dans plusieurs cantons. À cette occasion, l’ATE et Mobilité piétonne Suisse, en collaboration avec des organisations partenaires, ont lancé mercredi une grande campagne nationale de sécurité routière sous le mot d’ordre «Arrêtez-vous pour les écolier∙es».

Les organisations rappellent que les enfants ne sont pas encore familiarisés aux dangers et ne savent pas encore évaluer correctement ni les vitesses ni les distances, et ne peuvent pas s’imaginer le temps qu’il faut à une voiture pour s’arrêter. Raisons pour lesquelles elles lancent un appel à «toutes les personnes à bord d’un véhicule, que ce soit une voiture, un vélo ou autre». Et elles demandent: «Ne vous contentez pas de ralentir, mais arrêtez complètement votre véhicule chaque fois qu’un enfant souhaite traverser la chaussée.»