Etats-Unis – Automobilistes coincés sur une autoroute par une tempête hivernale

États-Unis : Automobilistes coincés sur une autoroute par une tempête hivernale

Une violente tempête a frappé, lundi soir, la région proche de Washington, bloquant de nombreux automobilistes sur une autoroute. Certains ont attendu plus de 24 heures avant d’être libérés.

L es autorités s e sont effor cées de rendre praticables des voies entravées par les troncs d’arbres, camions immobilisés, monceaux de neige et plaques de verglas.

La tempête qui s’est abattue, lundi, a déposé une vingtaine de centimètres de neige et recouvert l’autoroute I-95 de verglas , paralysant la capitale Washington et les routes y menant.

De nombreux automobilistes ont longtemps été bloqués, mardi, sur une autoroute du nord-est des États-Unis, certains ayant passé près de 24 heures dans leur véhicule après la tempête hivernale qui a recouvert la région de neige et provoqué de nombreuses chutes d’arbres.

Un tronçon de 86 kilomètres de l’autoroute I-95, menant vers la capitale américaine Washington, est ainsi fermé mardi, les autorités s’efforçant de rendre praticables des voies entravées par les troncs d’arbres, camions immobilisés, monceaux de neige et plaques de verglas.

Situation «sans précédent»

«Nous savons que de nombreux voyageurs se sont trouvés très longtemps bloqués sur l’autoroute I-95 au cours des dernières 24 heures», a indiqué, mardi, un représentant du département des Transports de Virginie, estimant que la situation était «sans précédent». «Nous sommes bloqués à cet endroit depuis douze heures», a raconté, mardi matin, sur Instagram, Jeff. Le soleil hivernal qui a remplacé la tempête de lundi n’a pas délivré les camions et voitures bloqués autour de lui.

Dans la nuit glaciale de lundi à mardi, cet internaute racontait «être bloqué dans le ventre de la bête I-95», entre deux camions, après avoir parcouru 40 km en douze heures. «Ça va, nous avons un peu de nourriture et d’eau», racontait-il à ses abonnés.

«Nous avons dormi dans notre voiture alors qu’il gelait»

Le sénateur démocrate de Virginie Tim Kaine, ancien colistier d’Hillary Clinton en 2016, se trouvait également parmi les conducteurs coincés sur cet axe, réputé l’un des pires du pays en temps normal. «J’ai commencé mon trajet vers Washington, qui met normalement deux heures, hier à 13 heures. Dix-neuf heures plus tard, je suis toujours loin du Capitole», où siègent les élus américains, a-t-il tweeté mardi matin, avec une photo de sa voiture bloquée derrière trois camions. «Soyez prudents, tout le monde», a lancé cet ancien gouverneur de Virginie.

«Nous avons dormi dans notre voiture alors qu’il gelait» par environ -5°C, a raconté, sur Instagram, Kyle Oland, un père de famille, disant avoir été bloqué «près de 24 heures» sur l’autoroute, avec son épouse et ses deux enfants. La famille a finalement été accueillie en pleine nuit par un habitant, près de la sortie la plus proche, après cinq kilomètres de marche, mais «nous ne savons pas quand nous pourrons repartir», a-t-il ajouté.

Jim DeFede, un journaliste de la chaîne CBS basé en Floride, a raconté sur Twitter être bloqué lui-même depuis plus de 20 heures et n’avoir vu aucun employé de l’autoroute ni dépanneuse passer pendant douze heures. Son véhicule a finalement été libéré aux environs de midi (18h en Suisse), mardi, et dirigé vers une sortie d’autoroute dégagée.