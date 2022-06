Automobilistes plus anxieux qu’avant la pandémie de Covid-19

Le coronavirus et la crise sanitaire ont des répercussions sur la santé mentale. Ils provoquent notamment stress, symptômes dépressifs et anxiété. Ces maux ne s’évaporent pas quand une personne prend le volant: 65% des automobilistes disent être plus anxieux sur la route qu’avant la pandémie (Lire l’infographie au bas de l’article). Voilà ce qu’il ressort d’une enquête réalisée aux États-Unis par l’institut de sondage OnePoll, commanditée par Cobra electronics, dont les résultats ont été publiés mardi.