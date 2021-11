Test du Fairphone 4 - Autoréparable, ce smartphone est conçu pour durer

Avec son dernier modèle de mobile éthique et durable, le fabricant néerlandais Fairphone a commercialisé un appareil amélioré, garanti 5 ans et désormais compatible avec la 5G.

Au moment d’appuyer sur le bouton d’allumage, c’est l’appréhension: le smartphone que nous tenons entre les mains va-t-il fonctionner? La question se pose alors que nous venons de le démonter et de le remonter à l’aide d’un tournevis fourni par Fairphone, fabricant de smartphones éthiques et durables dont nous avons testé le nouveau modèle, le Fairphone 4. En tout, notre opération «chirurgicale» (voir vidéo ci-dessus), qui a consisté à dévisser une vingtaine de vis, débrancher quelques connecteurs, retirer des composants, dont l’écran (légèrement récalcitrant), avant de faire l’opération inverse, aura duré un bon quart d’heure, avant le soulagement: le logo de la marque néerlandaise se lance à nouveau sur l’écran et tout fonctionne comme auparavant.

Haute réparabilité

Comme ses prédécesseurs, ce nouveau modèle de Fairphone commercialisé depuis le 25 octobre est conçu pour durer afin de réduire son empreinte carbone. C’est pour cette raison que, fidèle à la philosophie de la marque, il a toujours la particularité d’être facilement autoréparable par ses utilisateurs. Champion en la matière, il affiche un score de 9,3 sur 10, selon l’indice français de réparabilité. Fairphone propose sur son site des pièces détachées à des prix abordables. Pour une trentaine de francs, il est par exemple possible d’acheter une nouvelle batterie de 3905 mAh (qui assure environ une journée d’utilisation), et pour un peu plus de 80 francs, un nouvel écran LCD Full HD+ de 6,3 pouces. Les possesseurs du Fairphone peuvent ainsi remplacer aisément les pièces détériorées au lieu de racheter un smartphone complet. Il faut savoir qu’en Suisse, moins de la moitié des consommateurs disent garder un téléphone portable quatre ans ou plus.

Design

Doté d’un design plus moderne, le nouvel appareil de la petite firme, qui se soucie aussi de la traçabilité d’une bonne partie des matériaux précieux utilisés et des conditions de travail des ouvriers de sa chaîne d’approvisionnement, a été amélioré. Équipé d’un cadre en métal pour augmenter sa durabilité, le Fairphone 4 est toujours muni d’une coque arrière et d’une batterie amovible. On se rappellera avec nostalgie qu’à une certaine époque c’était la norme sur la plupart des smartphones du marché… Sa taille est plutôt imposante. Avec 16,24 cm de longueur, il dépasse le plus grand des iPhone, le 13 Pro Max, et est aussi plus épais (1,08 cm contre 0,77 cm chez Apple) et fait quasi le même poids (226 g contre 240 g.).

Signalons que la prise jack est cette année aux abonnés absents. L’appareil est aussi livré sans chargeur, sans câble USB-C et sans écouteurs. Dans un esprit écolo, Fairphone s’attend à ce que ses clients recyclent leurs anciens accessoires. Quant au lecteur d’empreintes, qui fonctionne sans accrocs, il n’est désormais plus situé au dos de l’appareil, mais intégré au bouton d’allumage sur la tranche droite.

Et la partie photo?

Le nouveau Fairphone est désormais équipé d’un double module photo composé d’une caméra grand-angle de 48 Mpx et d’un ultra grand-angle de 48 Mpx, ainsi que d’un capteur de profondeur (ToF). À l’avant, une caméra de 25 Mpx complète l’arsenal. Dans la pratique, les clichés sont d’assez bonne qualité par bonne luminosité avec des couleurs qui sont plutôt fidèles à la réalité, comme on peut le voir dans notre diaporama. De nuit, par contre ça se gâte un peu. Le bruit est très présent sur les clichés. Les photos sont aussi plus sombres avec le capteur ultra grand-angle, moins lumineux (f/2,2 contre f/1,6 sur le grand-angle). Le mode «Super soir» fait mieux, mais il a tendance à lisser un peu trop les surfaces. Fairphone nous promet des mises à jour pour améliorer les nouvelles fonctionnalités de la partie caméra.

1 / 15 Dans des conditions de bonne luminosité, le Fairphone 4 s’en sort bien. Les couleurs sont fidèles à la réalité. 20 minutes 20 minutes 20 minutes

Garanti 5 ans

Désormais garanti 5 ans contre les défauts de fabrication (la batterie n’est pas comprise dans la garantie), le dernier smartphone de Fairphone est livré avec une version très épurée d’Android 11. La firme néerlandaise dit assurer un suivi logiciel jusqu’à fin 2025 avec la promesse que l’appareil sera mis à niveau vers Android 12 et 13. L’objectif est de l’étendre jusqu’en 2027 avec des mises à niveau vers Android 14, voire 15. Reste à voir si d’ici là le processeur ne sera pas devenu obsolète… Le Fairphone 4 embarque en effet une puce à huit cœurs de milieu de gamme, un Qualcomm Snapdragon 750G, avec au choix 6 ou 8 Go de mémoire vive. Et il fait malheureusement partie des rares éléments qui ne peuvent pas être remplacés sur l’appareil, à l’instar du bouton d’alimentation.

Conclusion