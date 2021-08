Berne : Les patrons pourraient être autorisés à vérifier le pass Covid de leur employés

Si la situation pandémique dégénère, un contrôle des certificats Covid pourrait être envisagé dans les entreprises. Le projet d’ordonnance soumis à consultation ne fait pas l’unanimité.

Actuellement, un Pass sanitaire ne peut être exigé que dans des cas exceptionnels et des endroits spécifiques comme les hôpitaux ou les maisons de retraite. Mais, pour les autres secteurs, il n’existe pas de base juridique explicite. Des juristes pensent qu’un patron n’a pas le droit de connaître le statut vaccinal de ses employés. L’Union patronale suisse salue la proposition mais n’a pas encore arrêté sa décision. Elle attend la fin de la procédure de consultation sur le sujet. L’Union suisse des arts et métiers (USAM) est contre. «Les employeurs ne sont pas des policiers», lancent-ils. L’Union syndicale suisse rejette cette proposition et Travail.Suisse considère également l’utilisation de ce certificat comme problématique.

En consultation

Le projet d’ordonnance soumis à consultation ne donne aucune piste sur la manière dont les contrôles seront opérés. On ne sait pas qui contrôle ni comment . Un point de discorde est une possible discrimination. Hans-Ulrich Bigler, directeur de l’USAM déclare: «Dès le moment où vous devez tenir des listes des personnes vaccinées, guéries ou testées et de celles qui ne le sont pas, vous faites une discrimination.» Un professeur de droit rétorque qu’une inégalité est admissible et ne constitue pas une discrimination si elle peut être objectivement justifiée. Les employés sans certificat peuvent être affectés à des tâches qui ne présentent pas de risques d’infection.