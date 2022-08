Vaud : Un tronçon de l’autoroute A1 fermé à la suite d’un grave accident

Les automobilistes circulant de Genève en direction de Lausanne, ce mercredi après-midi, sont forcés de quitter l’autoroute à Aubonne et dirigés vers le réseau routier cantonal. De gros bouchons sont à prévoir.

Un grave accident s’est produit mercredi, vers 14h30, sur l’autoroute A1, entre Morges (VD) et Lausanne. Un gros bouchon s’est déjà formé et, pour les besoins de l’intervention et du constat, la police cantonale vaudoise a fermé l’accès à l’autoroute.