Durant le chantier, il est prévu de laisser le viaduc ouvert pour les véhicules en dessous de 3,5 tonnes avec une voie par direction. Certaines phases des travaux nécessiteront toutefois la fermeture au trafic d’une partie des bretelles de l’autoroute: entre le 22 mars et mi-juin 2021, la sortie en provenance de Sion et l’entrée en direction de Sion seront ainsi inaccessibles, et entre mi-juin et fin novembre 2021, la sortie en provenance de Lausanne et l’entrée en direction de Lausanne seront fermées. Le trafic sera dévié par les jonctions adjacentes.