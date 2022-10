Genève : Autoroute du sang créée dans le ciel, au-dessus du lac

Un laboratoires d’analyses médicales acheminera ses échantillons sanguins par les airs, avec des drones, pour ne plus perdre de temps sur la route. Des tests vont débuter.

D’ici quelques mois, des drones pourraient régulièrement transporter des échantillons sanguins entre le quai de Cologny, sur la rive gauche, et le laboratoire d’Unilabs à Coppet (VD), sur la rive droite à la frontière valdo-genevoise. L’entreprise est un des leaders européens de l’analyse médicale. Elle a imaginé ce couloir aérien pour diminuer le temps d’acheminement de ces produits fragiles, qui doivent être rapidement récupérés et analysés. Un drone équipé de 150 échantillons mettrait dix minutes à effectuer le trajet quand il faut parfois deux heures par la route, à l’heure de pointe. Outre le gain de temps, la solution est plus écologique, a déclaré la société à la «Tribune de Genève».