Vaud : Autoroute fermée de nuit entre Coppet et Nyon

L’autoroute entre Coppet et Nyon sera fermée au trafic en direction de Lausanne, entre jeudi soir et vendredi matin. Entre 22h et 5h du matin, la circulation sur l’A1 sera déviée sur le réseau secondaire. Une sortie forcée sera installée à la jonction de Coppet, en direction de Lausanne, tandis que la bretelle d’entrée à cet endroit sera fermée. Cette fermeture est due à des tests sur les équipements des portiques de signalisation, informe l’Office fédéral des routes.