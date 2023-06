Jura Nord vaudois: Grave accident sur l’A5: l’autoroute à nouveau ouverte entre Grandson et Vaumarcus

Ce dimanche soir, un accident a eu lieu sur l’autoroute A5 entre Grandson et Onnens, nous ont informé plusieurs lecteurs. Au moins une ambulance et un hélicoptère de la Rega ont été dépêchés sur place. L’accident, qui se serait produit vers le tunnel d’Onnens, impliquerait une moto et une voiture.

Contactée, la police cantonale vaudoise confirme qu’un grave accident de la circulation s’est produit mais ne donne pas plus de précisions. Après avoir indiqué que l’autoroute était fermée entre Grandson et Vaumarcus, direction Neuchâtel, la police affirme désormais que le tronçon est à nouveau ouvert à la circulation et que le constat de police est terminé. De plus amples informations seront communiquées plus tard dans la soirée ou demain matin.