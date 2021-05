Dépistage à domicile - Autotests rapides réalisés à domicile: quel constat en tire-t-on?

«Les gens se dépistent beaucoup pour élargir leur cercle de rencontres. On sent vraiment cette volonté de retourner à une vie sociale sans prendre de risques inutiles», déclare Christophe Berger. 20minutes/Carole Alkabes

Disponibles dans les pharmacies depuis le 7 avril, les autotests rapides et gratuits ont été des plus attendus. Si les Suisses ne s’étaient pas particulièrement rués le jour J pour se procurer leur quota mensuel de cinq tests à réaliser à domicile, Christophe Berger, président de la société vaudoise de pharmacie, se dit «surpris par la forte demande qui se maintient depuis début avril». Selon pharmaSuisse, plus de 10 millions d'autotests auraient été remis dans le courant du premier mois.

«À la pharmacie du Métro d’Ouchy, nous avons pu isoler une quarantaine de personnes depuis avril, explique celui qui est aussi copropriétaire du site lausannois. Parmi les autotests déclarés positifs, dans 99% des cas, le résultat se confirmait après un test PCR. C’est un succès, car on diminue les possibles clusters en cas de symptômes légers.»

Dépistage avant de voir les amis

Il poursuit: «Les gens se dépistent beaucoup pour élargir leur cercle de rencontres. On sent cette volonté de retourner à une vie sociale sans prendre de risques inutiles. Et la tendance s’observe dans tout le canton.» Même constat du côté neuchâtelois. Christoph Marti, propriétaire d’une pharmacie Amavita à Boudry (NE) remarque que «certaines personnes viennent même chercher les quotas d’autotests de toute la famille». La pharmacie de Sugiez (NE), dans laquelle il collabore également, peut fournir les kits pour cinquante personnes chaque mois.

«Je suis allé chercher mon quota d’autotests parce que c’est gratuit, mais je n’ai pas encore eu l’occasion de les utiliser.» Habitant de la Riviera

Membre du comité de l’Ordre neuchâtelois des pharmaciens (ONP), Christoph Marti observe aussi que «les demandeurs sont plutôt âgés entre 30 et 50 ans. Au-delà, les personnes sont déjà vaccinées pour la plupart.» À Ouchy, on confirme la tranche d’âge, tout en précisant que «les autotests rapides ont aussi du succès auprès des 18-25 ans, qui se dépistent avant d’aller boire un verre chez des amis, par exemple». Quelques Lausannois reviennent même d’un mois à l’autre pour récupérer leur nouveau kit.

Au bout du Léman par contre, «l’engouement était fort en avril, mais la tendance est à la baisse sur le mois de mai», déclare à son tour pharmaGenève. Mais dans les trois cantons, la demande explose à la veille de jours fériés et week-ends prolongés.

Ils les ont, mais ne les utilisent pas «Je suis allé chercher mon quota d’autotests parce que c’est gratuit, mais je n’ai pas encore eu l’occasion de les utiliser. Les personnes à risque que je rencontre ces temps sont déjà vaccinées», confie un habitant de la Riviera. En effet, les demandeurs ne sont pas forcément des consommateurs. Âgée d’une vingtaine d’années, cette habitante de l’Ouest lausannois n’a pas non plus le réflexe de se dépister avant chaque soirée entre amis: «J’ai été récupérer mes cinq tests mi-avril, après que plusieurs de mes collègues avaient été testés positifs. Je voulais être sûre de ne pas être porteuse du virus. Mon autotest s’est révélé négatif, mais je n’ai jamais touché aux quatre autres…»

Efficacité remise en question

Les critiques à l’égard des dispositifs de dépistage à faire soi-même se sont déjà fait entendre. Didier Trono, épidémiologiste à l’EPFL et membre de la task force scientifique de la Confédération, estime que la stratégie n’est plus indispensable. «Les autotests arrivent bien trop tard et une telle stratégie ne fait plus sens dans la phase actuelle de la pandémie», a-t-il déclaré ces derniers jours à «Higgs», magazine scientifique suisse. Selon le spécialiste, un «test qui présente un risque plus élevé de faux positifs devrait être mis de côté si le nombre de cas avérés diminue dans la population». Didier Trono considère en revanche que les autotests seraient toujours utiles dans le cas d’un foyer de contamination régional.