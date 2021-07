États-Unis : Autour du Capitole à Washington, l’étau sécuritaire se relâche

Plus de 20’000 soldats de la Garde nationale ont été mobilisés pour assurer la sécurité du siège du Congrès depuis l’assaut du 6 janvier.

Des ouvriers ont commencé vendredi à démonter la barrière métallique entourant le Capitole des États-Unis à Washington, plus de six mois après l’assaut du siège du Congrès par des partisans de Donald Trump. Cette clôture grillagée, de 2,4 mètres de haut, délimite un vaste périmètre interdit au public et aux touristes, ainsi qu’à la circulation urbaine habituelle.