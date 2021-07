Inondations - Autour du lac de Neuchâtel, tous les campings ne vivent pas le même été

Yverdon-Plage et le camping club d’Yverdon-les-Bains sont fermés jusqu’au 31 juillet, à la suite d’une décision de la Municipalité. «Mardi après-midi, notre camping était encore sous l’eau, à une hauteur oscillant entre 30 et 80 centimètres, selon les lieux», indique le président du CC Yverdon, Marc Waldispuehl. Résultat: 620 emplacements bouclés, au grand dam de 350 familles et des 221 saisonniers du lieu. «Cette semaine, nous aurions dû être 2350 personnes sur le site.»