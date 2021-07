Météo : Autrefois tempérés, les étés anglais pourraient devenir bientôt caniculaires

Même si le réchauffement de la planète reste limité, les températures estivales de plus de 40 °C risquent de devenir la norme au Royaume-Uni, ont averti jeudi des météorologues.

«Si on ajoute encore 0,3 °C», ces vagues de chaleur «vont devenir de plus en plus intenses – nous verrons vraisemblablement 40 °C au Royaume-Uni bien que nous n’ayons jamais connu ce genre de températures», a-t-elle déclaré.

Record de 38,7 °C atteint en juillet 2019 à Cambridge

Selon le rapport, l’année 2020 est la troisième plus chaude, la cinquième plus humide, la huitième plus ensoleillée et la première à passer dans le top 10 de ces trois critères.