Europe Autriche: arrestation après des méfaits antisémites

Un homme soupçonné d’avoir agressé le président de la communauté juive de Graz et d’avoir jeté des pierres et inscrit des tags sur la synagogue a été interpellé.

L’homme mis en cause est soupçonné d’avoir agressé le président de la communauté juive locale, mais aussi d’avoir jeté des pierres et inscrit des tags sur la synagogue. Des sources du ministère de l'Intérieur ont indiqué à APA qu’il avait avoué. Aucun détail n’a été divulgué sur son identité.

Slogans pro-palestiniens

Les actes de vandalisme et l’agression ont été condamnés par le président Alexander Van der Bellen et le Premier ministre Sebastian Kurz. «La haine des juifs et l’antisémitisme n’ont pas de place dans notre société», écrivait le premier sur Twitter, tandis que le second se disait «choqué par l’agression».