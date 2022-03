Conflit ukrainien : Autriche et Suède, modèles avancés par Moscou pour l’Ukraine

La Russie aimerait imposer à Kiev une neutralité à l’exemple de ces deux pays. Mais comment ce concept se traduit-il réellement au sein de l’Autriche et de la Suède? On fait le point.

L’Autriche et la Suède sont deux pays non membres de l’Otan cités par la Russie comme des modèles de ce qu’elle voudrait imposer à l’Ukraine mais, officiellement neutres en cas de guerre, ils s’interrogent eux-mêmes désormais sur la viabilité de leur statut après l’invasion russe.

Une Autriche qui s’accroche à sa neutralité

Depuis, Vienne prône la paix dans le monde et reste le cadre de fréquentes négociations multilatérales.

Pourtant, l’Autriche n’est plus tout à fait impartiale. Elle a rejoint l’UE en 1995 et participe à la sécurité et à la défense commune prévue par le traité de Lisbonne en 2009.