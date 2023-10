Autriche: L’ex-chancelier Sebastian Kurz est arrivé au tribunal

L’ex-chancelier autrichien Sebastian Kurz a clamé, mercredi, son innocence au premier jour de sa comparution à Vienne pour un faux témoignage devant le Parlement, dans un pays secoué par les affaires de corruption . «J’espère que le procès sera équitable et qu’à la fin, les accusations seront démenties», a-t-il déclaré à son arrivée au tribunal devant une nuée de journalistes, dénonçant une «politisation» du parquet.

Vêtu d’un costume sombre, l’ex-dirigeant conservateur de 37 ans est apparu souriant et s’est dit «confiant», avant de prendre place dans une grande salle de type néoclassique réservée aux procès importants. L’intérêt du public est à la hauteur du personnage: devenu à 31 ans, en 2017, le plus jeune dirigeant élu de la planète, il a quitté la politique avec fracas il y a tout juste deux ans.

C’est la première fois en plus de 30 ans qu’un ancien chef de gouvernement doit rendre compte de ses actes, devant la justice autrichienne. Ce procès ne concerne qu’une partie des faits reprochés à Sebastian Kurz . Et ce sont les moins graves comparé au volet corruption, pour lequel l’enquête est toujours en cours. Il est accusé avec deux autres personnes d’avoir menti au Parlement, alors qu’il était sous serment, des faits passibles de trois ans d’emprisonnement, selon un communiqué du parquet.

«J’adore mon chancelier»

Les débats ont débuté à 9h30, mais l’audition du principal protagoniste pourrait n’intervenir que plus tard dans la semaine. Aucune date n’est avancée pour le jugement. Les faits qui lui sont reprochés remontent à 2020. Le chancelier conservateur avait alors nié sous serment être intervenu dans la nomination d’un proche, Thomas Schmid, à la tête d’une holding publique brassant des milliards d’euros.

Problème: un an plus tard, les enquêteurs ont mis la main sur des SMS qu’il avait échangés en amont avec l’intéressé. Selon l’acte d’accusation de 108 pages, le dialogue ne laisse guère place au doute. Dans un message accompagné d’emojis affectueux, Sebastian Kurz avait ainsi écrit: «Tu as tout ce que tu veux». Auquel son protégé avait répondu: «Je suis si heureux, j’adore mon chancelier».