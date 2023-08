Le corps d’un alpiniste retrouvé sur un glacier 20 ans après

Photo d’illustration – ONLY FRANCE

Le recul des glaciers entraîne de plus en plus de découvertes d’alpinistes disparus.

Un guide de montagne a découvert mi-août en Autriche, le corps d’un alpiniste sur un glacier, identifié mardi par la police comme étant probablement celui d’un Autrichien de 37 ans disparu il y a plus de 20 ans. Le cadavre a été retrouvé le 18 août sur le glacier de Schlatenkees, dans le Tyrol, à une altitude d’environ 2900 mètres, a expliqué la police locale, dans un communiqué.

La fonte record observée dans les Alpes par les scientifiques, sous l’effet du réchauffement climatique, fait apparaître de plus en plus souvent les dépouilles de personnes disparues, il y a plusieurs décennies.

Les glaciers reculent et dévoilent leurs secrets

Un sac à dos, contenant une carte bancaire et un permis de conduire, a été localisé en contrebas, ce qui a permis d’orienter les enquêteurs sur la piste de cet homme qui avait été victime d’un accident en 2001. Des analyses ADN vont être effectuées pour confirmer ces éléments. Les résultats sont attendus «dans quelques semaines».

Fin juin, d’autres restes humains et des fragments de ski avaient été repérés sur ce même glacier de Schlatenkees, qui a enregistré le plus fort recul (89,5 mètres) en 2021/22, selon le rapport annuel du Club alpin autrichien. «Il est plutôt rare de trouver en si peu de temps à la fois un corps entier et des restes», a commenté Christian Viehweider, porte-parole de la police, interrogé par l’AFP.