Scandale de l’Ibizagate : Autriche: l’heure du jugement pour l’ancien chef de l’extrême droite

L’ancien chef de l’extrême droite autrichienne, tombé en disgrâce il y a deux ans, sera-t-il reconnu coupable de corruption? Le tribunal de Vienne rend vendredi sa décision.

L’ex-président du puissant Parti de la Liberté (FPÖ) et vice-chancelier a vu son sort basculer en mai 2019: une vidéo tournée deux ans plus tôt sur l’île espagnole d’Ibiza fuite alors dans la presse. Filmé en caméra cachée, on le voit proposer des marchés publics à une femme se faisant passer pour la nièce d’un oligarque russe, en échange d’un soutien électoral. La séquence fait l’effet d’une déflagration, provoquant l’éclatement de la coalition unissant le FPÖ et les conservateurs du chancelier Sebastian Kurz et des élections anticipées dans l’État alpin.