Ascension tragique: un alpiniste jugé pour avoir abandonné sa compagne sur le Grossglockner

Une femme de 33 ans est morte sur le Grossglockner après que son partenaire de 36 ans l'a laissée seule dans la nuit glaciale. Il est accusé d'homicide par négligence.

Autriche : Morte de froid au sommet: un alpiniste devant la justice

Le Parquet d'Innsbruck a mis en accusation un alpiniste de 36 ans qui, dans la nuit du 18 au 19 janvier 2025, a abandonné sa compagne sur le Grossglockner. Il l’aurait laissée seule alors qu’elle était déjà épuisée, en hypothermie et désorientée. Le Parquet d’Innsbruck l’a inculpé pour homicide par négligence grave.

L'inexpérience de sa compagne

Dans un communiqué, l’autorité judiciaire affirme que l’homme aurait quitté sa compagne vers deux heures du matin, environ cinquante mètres sous la croix sommitale, alors qu’elle n’était plus en état de se protéger. «La femme est morte de froid», résume le Parquet, qui énumère plusieurs erreurs de comportement reprochées au mis en cause.

Selon l’accusation, malgré l’inexpérience de la victime, qui n’aurait jamais réalisé de randonnée glaciaire de cette longueur, difficulté et altitude, l’homme aurait tout de même entrepris avec elle l’ascension hivernale du Grossglockner via le Stüdlgrat. Le départ aurait en plus été fixé avec environ deux heures de retard.

Comportement en situation d'urgence

Les procureurs estiment qu’au plus tard au «Frühstücksplatzl», le duo aurait dû faire demi-tour compte tenu des conditions. Ce soir-là, des rafales allant jusqu’à 74 km/h et des températures d’environ -8°C étaient annoncées. La température ressentie du fait de ces conditions météo aurait avoisiné -20°C.

Le Parquet reproche également à l’alpiniste une préparation insuffisante: il n’aurait pas anticipé un scénario de secours et ne disposait pas d’un équipement de bivouac d’urgence suffisant.

Les images montrent les faisceaux lumineux des alpinistes sur le Grossglockner le 18 janvier entre 20h et 22h. Screenshot foto-webcam.eu

Autre point central: l’alerte n’aurait pas été donnée à temps. Le couple aurait été bloqué dès 20h50, mais les secours auraient été prévenus seulement vers 3h30. Les autorités évoquent aussi l’absence de signal de détresse lorsque, vers 22h50, un hélicoptère de police survolait la zone.

La police de montagne aurait tenté à plusieurs reprises de joindre les deux alpinistes. L’homme n’aurait appelé un policier de montagne qu’à 00h35. Le contenu de la conversation étant resté flou, l’accusation lui reproche de ne pas avoir repris contact ensuite. Il aurait mis son téléphone en silencieux et rangé l’appareil, manquant ainsi d’autres appels.

Équipement

Toujours selon l’accusation, lorsqu’il quitte sa compagne vers 2h, il ne l’aurait pas installée à un endroit le plus abrité possible du vent. Il aurait aussi renoncé à utiliser le sac de bivouac de la victime ou les couvertures de survie disponibles pour limiter la perte de chaleur.

Le dossier pointe enfin un choix de matériel jugé inadapté: l’homme aurait accepté que sa compagne évolue avec un splitboard et des chaussures souples de snowboard, considérées par l’accusation comme non appropriées.

La peine encourue

Le Parquet indique que le mis en cause a répondu par écrit et conteste les reproches. Il encourt une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.

