Talents émergents d'ici à découvrir à Autumn of Music

Montreux : Autumn of Music: des talents émergents à découvrir

Cette année, ce sont six talents suisses qui seront mis en lumière par Autumn of Music: Auk Nova (BE), Nola Kin (ZH, Anatole Muster (BS), Andrina Bollinger (ZH), Nuit Incolore (VS) et Pilar Vega (TI). «Cette sélection est le reflet d’une scène helvétique multilingue et talentueuse dans de nombreux genres musicaux. Durant Autumn of Music, ces artistes pourront élargir leur réseau, participer aux ateliers de l’Academy et repartiront avec un enregistrement vidéo professionnel de leur performance, destiné à alimenter leur contenu sur les réseaux sociaux», explique le festival.