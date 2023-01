Hockey sur glace: Auvitu signe au GSHC, Hartikainen et Smirnovs toujours blessés

Yohann Auvitu compte 58 matches de NHL à son compteur entre 2016 et 2018 et a été élu meilleur arrière du championnat finlandais lors de la campagne 2015-2016. «Yohann est un défenseur complet, fort physiquement et capable d’évoluer dans toutes les situations de jeu. Il patine toujours avec une grande intensité et il possède des qualités indéniables à la construction du jeu qui nous seront d’une grande utilité. Son expérience et son leadership apporteront aussi une stabilité supplémentaire à notre équipe», a déclaré Marc Gautschi dans le communiqué du club.