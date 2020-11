L’athlète d’Ollon a survolé l’épreuve dans l’archipel portugais: 3 succès et deux 2es places en cinq jours!

Triple championne d’Europe de course de montagne et vice-championne du monde, recordwoman de Sierre-Zinal, double lauréate de Morat-Fribourg: Maude Mathys est une championne d’exception. Dimanche, l’athlète d’Ollon a rajouté une ligne majeure à son copieux palmarès. La Vaudoise de 33 ans a remporté de main de maître la 1re édition du Golden Trail Championship, qui se déroulait aux Açores (Portugal). Une épreuve par étapes de 26 km à 36 km comprenant des dénivelés oscillant entre 1000 m et 2400 mètres.