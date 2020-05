Tennis

Aux anges, Novak Djokovic filme sa reprise

Le No 1 mondial a retapé des balles sur terre battue à Marbella, son téléphone à la main

Novak Djokovic n'y tenait visiblement plus. Lundi, le No 1 mondial a craqué et s'en est allé frapper quelques balles dans un club de Marbella qui lui sert de camp de base. Ravi de retrouver la sensation de la terre battue sous ses semelles, le Serbe a même immortalisé ses retrouvailles en filmant un échange. «Tellement content de jouer sur terre», a-t-il commenté. Postée sur Instagram, cette vidéo a d'abord provoqué quelques émois puisque l'ouverture des centres sportifs en Espagne n'est prévue que le 11 mai. Une polémique qui n'avait pas lieu d'être comme l'a clarifié le Conseil supérieur des sports mardi après-midi.