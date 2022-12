Jura: Aux Breuleux, EBS reste L’Élisabeth

Le train spécial des Chemins de fer du Jura et arrivé aux Breuleux à 17 heures.

Après un passage dans la capitale jurassienne , avec un bain de foule et les officialités inhérentes à une journée de célébration, la première conseillère fédérale jurassienne Élisabeth Baume-Schneider est arrivée dans sa commune d’origine des Breuleux, où un défilé aux flambeaux a été organisé. «Nous voici un peu plus chez moi», a lâché l’élue.

Les chevaux Franches-Montagnes font partie de l’ADN de l’élue jurassienne, avec le sapin omniprésent dans le paysage du haut plateau jurassien. Dans une commune de 1500 habitants, Élisabeth Baume-Schneider et ses invités sont passés par l’Église catholique pour la partie officielle. Une église qui est pour la conseillère fédérale le lieu où «apporter du soutien à ceux qui en ont besoin».

L’Élisabeth, pas EBS

Dans cette église rénovée et protégée par la Confédération, le maire Renaud Baume l’a remerciée d’avoir mis sa commune sur le devant de la scène nationale. Il a souligné le bloc que constituait la famille de sa plus célèbre administrée. Il veut continuer de côtoyer L’Élisabeth, et pas EBS, un diminutif qui lui est affublé «pour économiser de l’encre».