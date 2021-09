Eruption volcanique – Aux Canaries, la lave poursuit son avancée dans la mer

Éruption volcanique : Aux Canaries, la lave poursuit son avancée dans la mer

La lave du volcan de l’île de La Palma aux Canaries continue de s’écouler dans la mer. Celle-ci a déjà formé une avancée de plus de dix hectares.

La lave crachée par le volcan de l’île espagnole de La Palma, dans l’archipel des Canaries, et tombant en cascade dans l’océan Atlantique continuait jeudi de gagner du terrain sur la mer, formant déjà une avancée de plus de dix hectares.

855 bâtiments détruits

Bénéfique pour l’écosystème sur le long terme

Mais à plus long terme, cela pourrait constituer une «bonne nouvelle» pour la vie marine qui pourrait en être «enrichie». «La lave va former une plateforme rocheuse qui va être un substrat pour nombre d’espèces marines qui pourront la coloniser dans le futur, c’est-à-dire dans trois à cinq ans», poursuit ce scientifique, selon qui le phytoplancton pourrait également être enrichi par le fer contenu dans le magma.

Redoutée par les experts, la rencontre entre la lave et la mer n’a pas entraîné les effets les plus craints comme des explosions de matière volcanique. Mais elle a en revanche produit des gaz potentiellement toxiques.

«L’eau de mer est à un peu plus de 20 degrés et le magma à plus de 1100 degrés» et leur rencontre «a pour un effet un changement immédiat: le magma se solidifie et d’énormes quantités d’eau de mer s’évaporent, donnant lieu à des nuages qui contiennent du chlore», a expliqué à l’AFPTV Arnau Folch, vulcanologue au CSIC, le conseil supérieur de la recherche scientifique.