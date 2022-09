Marché du travail: Aux CFF, le temps partiel a le vent en poupe

L’étude commandée par les CFF, publiée par l’Université de Zurich en collaboration avec l’Uni de Berne, révèle que les recherches actuelles tendent à confirmer l’attrait croissant pour le travail à temps partiel en Suisse, y compris chez les hommes. Un sondage de 2011 révélait déjà qu’un homme sur dix souhaitait travailler moins qu’à temps plein. La proportion est la même en 2015 lorsque des employés de PME ont été interrogés sur la question. En 2021, une étude de l’institut Sotomo révélait qu’une «grande majorité» des personnes interrogées estimaient le taux d’occupation idéal dans les familles traditionnelles à 80% pour le père et à 50% pour la mère. La tendance à revendiquer un temps de travail égal entre hommes et femmes s’accentue encore davantage chez les sondés plus jeunes.