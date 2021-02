Les CFF ont annoncé le 26 janvier dernier qu’ils allaient suspendre une trentaine de projets immobiliers en cours, à cause d’un endettement trop élevé suite aux pertes liées à la pandémie. En Suisse romande, ce sont les projets de Renens (VD) qui sont particulièrement touchés et qui ont fait vertement réagir les autorités vaudoises.



À Berne, ce sont les membres de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des États qui ont pris l’affaire en main. Les cantons ne sont pas contents.