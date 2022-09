Décès d’Elizabeth II: Aux Etats-Unis, la mort d’Elizabeth II signe «la fin d’une époque»

Décès d’Elizabeth II : Aux États-Unis, la mort d’Elizabeth II signe «la fin d’une époque»

À New York, dans la célébrissime place de Times Square aux immeubles recouverts d’écrans, José Reyes, 37 ans, employé de banque, évoque même «la fin d’une époque». «Il y a de grandes inquiétudes concernant le Commonwealth et le gouvernement australien. Pour les États-Unis, je ne pense pas qu’il y ait autant d’inquiétudes», relève-t-il.

Les drapeaux en berne

À quelques encablures, l’Empire State sera illuminé à partir du coucher du soleil. Il brillera en pourpre, symbole de la monarchie, et en argenté, couleur des 70 ans de règne de la reine, célébrés en juin dernier. Elizabeth II s’était d’ailleurs rendue en haut de l’immeuble en 1957, lorsqu’il était le plus haut bâtiment du monde.

Les drapeaux sont en berne sur la Maison-Blanche et le Capitole, et, partout dans le pays, le président Joe Biden a ordonné de ne pas les relever sur les bâtiments publics, ambassades, bases militaires et navires de guerre, jusqu’au coucher du soleil, le jour des funérailles d’Elizabeth II. La Bourse de New York a de son côté observé une minute de silence jeudi après-midi.