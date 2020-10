Aracelis Bonet a dû se résoudre à mettre de côté son travail pour se consacrer entièrement à son fils. Aux Etats-Unis, des milliers de femmes sont contraintes de rester au foyer et de renoncer à leur emploi, faute d’écoles ouvertes à cause de la pandémie de Covid-19.

Adam, 14 ans, est autiste. Il a besoin de soins constants, matin, midi et soir, explique-t-elle. Une situation incompatible avec son métier qui requiert disponibilité et flexibilité.

«Très frustrant»

«Plus d’une femme sur quatre envisage ce qui aurait été inimaginable il y a encore six mois: rétrograder sa carrière ou quitter complètement le marché du travail», souligne le cabinet McKinsey and Company dont l’étude a été réalisée entre juin et août.

Carrière brisée

«Car la pandémie a touché beaucoup plus durement les femmes qui occupaient des emplois du secteur des services, le plus affecté par la pandémie. Et, les statistiques montrent que le retour vers l’emploi est beaucoup plus lent pour les femmes que pour les hommes», souligne-t-il.