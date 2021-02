Agroalimentaire : Aux États-Unis, le Coca s’habillera de PET 100% recyclé

Le fabricant de sodas va lancer en février sur le marché américain des contenants de 400 ml fabriquées en plastique entièrement recyclé. Une première.

Le géant américain des boissons gazeuses Coca-Cola a annoncé mardi son intention de proposer aux États-Unis, son plus gros marché, des nouvelles bouteilles fabriquées à partir de plastique entièrement recyclé. La firme d’Atlanta, qui tente de faire augmenter le taux de recyclage de ses emballages depuis la COP21, propose déjà des bouteilles en plastique 100% recyclé dans d’autres pays.

Cette initiative devrait permettre au groupe de réduire son utilisation de plastique non recyclé de 20% en Amérique du Nord par rapport à 2018. Elle concernera d’abord les bouteilles de sa marque phare Coca-Cola de 400 ml dès ce mois de février. Suivront dans le courant de l’année d’autres bouteilles de diverses contenances de boissons gazeuses et d’eau.

Taxé de gros pollueur

Mais ce verdissement prend du temps. En décembre, un rapport de l’association #breakfreefromplastic (ndlr: libérez-vous du plastique) a placé Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé comme les trois plus grands pollueurs au monde en matière de déchets plastiques pour la troisième année consécutive.

«Compte tenu de notre envergure et de nos ressources, nous avons conscience d’avoir une opportunité unique et une responsabilité claire pour faire une différence positive dans la crise mondiale du plastique», a souligné la personne en charge du développement durable en Amérique du Nord, Alpa Sutaria, citée dans le communiqué.

Cette nouvelle annonce permet aussi à Coca-Cola de se rapprocher des objectifs qu’il s’était fixés en 2018: le ramassage et recyclage de l’équivalent de chaque bouteille ou canette vendue par l’entreprise d’ici 2030, la transition vers des emballages recyclables à 100% d’ici 2025 et l’utilisation de 50% de matériaux recyclés dans les bouteilles et canettes d’ici 2030.