Santé: Aux Etats-Unis, le nombre d’overdoses chez les adolescents explose

Santé : Aux États-Unis, le nombre d’overdoses chez les adolescents explose

Le nombre d’overdoses chez les adolescents âgés de 10 à 18 ans a plus que doublé aux États-Unis entre 2019 et 2021, selon une étude publiée jeudi par les autorités sanitaires américaines, qui ont en particulier alerté sur les risques de pilules contrefaites contenant du fentanyl.

Le taux médian mensuel d’overdoses chez les adolescents a augmenté de 109% entre 2019 et 2021, selon ces travaux des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Et le nombre d’overdoses impliquant du fentanyl fabriqué illégalement a lui augmenté de 182%.

«Drogues plus puissantes»

La consommation de drogues illicites chez les adolescents était globalement en baisse à cette période, ce qui suggère que cette hausse du nombre de décès a probablement été causée par «des drogues plus puissantes», et non un usage plus fréquent, note l’étude. Le fentanyl, un opiacé de synthèse ultra-puissant et addictif, est facile à produire à faible coût en laboratoire. Cette drogue a peu à peu inondé le marché américain.